Иллюстрацию.

Мы большая оптовая компания по продаже медицинских расходных материалов! (маски, шприцы, катетеры, перчатки, и тд) Продаем продукцию по всей России. Хотим поздравить всех наших мужчин (персонал и партнеров) с праздником 23 февраля. Открытка должна отражать профиль нашей компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я вам дам концепт персонажа с игры и надо в художественном стиле нарисовать его после боя в крови с оружием и рядом мертвый воин ( скелет )
Хотел бы знать цену за работу ?
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть картинки низкого качества, их нужно перерисовать для печати в хорошем качестве. Картинок всего 5 из них 3 рисунка и 2 надписиИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Необходимо нарисовать несколько картинок для постов в мессенджерах, чтоб все было в едином стиле, можно сделать на Canva, если получится как по аналогии в ТЗ. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1CuTcKOnqSQ1QrI42QlC73zzYL2LpE0vNOAji9XlCOgs/edit?usp=sharing С уважением к вам, Сергей.Завершен3 года назад
- $40
Имеется 3 картинки с собакой-мемом(1.Doge, 2,3.Doge and cheems). Нужно вспомнить 300 образов из международной массовой культуры(например, Джокер, Харли Квинн, Бэтмен, Трамп, Обама, Пикачу, герои Матрицы, вампиры, Наруто, Шерлок и т.д., всё, что угодно: сериалы, фильмы, мультсериалы, ...Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется скрин из гугл карты, на который от руки нанесены три наружных контура домика 50 м2. Требуется это же сделать аккуратно на компьютере. Аккуратному исполнителю - работа минут на 15-20. Подробное ТЗ скину в личку.Завершен3 года назад
- $5
1. Во вложении 2 файла. На фоне наложение белого (какой-то эффект размытости, ещё похоже и градиентный) . Нужно повторить это наложение на моей картинке 2. Нижний логотип. (Второй). Там, где место для текста нужно написать современно ...Завершен3 года назад
- $66
Представьте себе комикс, в котором живут персонажи из примеров. Ваша задача нарисовать новых персонажей в том же стиле и разложить их пошагово. Я дам вам образы или ситуации. Например: ковбой, полицейский, охотиться, думает. А вам ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Ищем для постоянного сотрудничества графического дизайнера. Нужно хорошо обрабатывать фото на планшете! в стилях dream art и реализм. Присылайте свои работы и обращайтесь за более подробной информацией [url=https://vk.com/nika.arts]https://vk.com/nika.arts[/url] Посмотреть в каком направлении мы работаем можно ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Наткнулся на отзыв о вашей работе в стиле KFC. https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/narisovat-avatarku-logotip-po-fotografii-litca-kak-u-kfc-v-vektore-1012492/ Хочу предложить заказ в таком же стиле, но только в чёрной палитре, и формате png хорошего качества без белого фона. Нужно для визиток, мерча и продукции.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу творческого человека занимающегося несколько видами рукоделия,умеющий делать наброски и качественные фотографии .Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт3 года назад