Детализированная векторизация персонажа для широкоформатной печати

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо быстро и качественно отрисовать в векторе фотографию человека.

3 года назад
TD_NEW
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Nice-Art
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$40
1 день
Шикарно! Получилось всё так, как хотела. Заказывала векторную отрисовку у нескольких исполнителей сразу, Кристина вне конкуренции! Отлично выполнила проект, проявив креативность и уделив внимание к деталям. Иллюстрация получилась очень красивая! Рекомендую очень!
Очень понравилось работать с Евгенией! Приятное общение, всегда на связи, если нужно уточнить детали по работе. Получила удовольствие от креативной задачи и только положительные впечатления от сотрудничества! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать обложку к выпускной книге

    Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг. Изначально планировала ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать инфографику

    Создать инфографику Стоматологический портал. Тема - имплантация зубов, импланты вместо утраченных зубов. Форма инфографики - горизонтальная, прямоугольная (1200*800) Цвет - зеленый, белый и сочетающиеся с ними другие оттенки Использовать в инфографике элементы - зубы, импланты Выразить на инфографике приоритет брендов ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать машину для аватарки в инсте

    $5

    Нарисовать машину как на втором пике, положение машины должно быть таким же как на реальном фото. Номера «суета», чтобы по кайфу было. Задний фон -ночной город. Учитывать размеры аватарки в инсте, чтобы всё влезло в ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать и нарисовать смешную открытку к 23 февраля

    Мы большая оптовая компания по продаже медицинских расходных материалов! (маски, шприцы, катетеры, перчатки, и тд) Продаем продукцию по всей России. Хотим поздравить всех наших мужчин (персонал и партнеров) с праздником 23 февраля. Открытка должна отражать профиль нашей компании ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать несколько картинок для постов в мессенджерах

    Добрый день, Необходимо нарисовать несколько картинок для постов в мессенджерах, чтоб все было в едином стиле, можно сделать на Canva, если получится как по аналогии в ТЗ.  Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1CuTcKOnqSQ1QrI42QlC73zzYL2LpE0vNOAji9XlCOgs/edit?usp=sharing С уважением к вам, Сергей.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стилизовать изображения(мемы) в разных образах

    $40

    Имеется 3 картинки с собакой-мемом(1.Doge, 2,3.Doge and cheems). Нужно вспомнить 300 образов из международной массовой культуры(например, Джокер, Харли Квинн, Бэтмен, Трамп, Обама, Пикачу, герои Матрицы, вампиры, Наруто, Шерлок и т.д., всё, что угодно: сериалы, фильмы, мультсериалы, ...

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рисунок контура дома

    Имеется скрин из гугл карты, на который от руки нанесены три наружных контура домика 50 м2. Требуется это же сделать аккуратно на компьютере. Аккуратному исполнителю - работа минут на 15-20. Подробное ТЗ скину в личку.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад