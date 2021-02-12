Детализированная векторизация персонажа для широкоформатной печати

Добрый день, Необходимо нарисовать несколько картинок для постов в мессенджерах, чтоб все было в едином стиле, можно сделать на Canva, если получится как по аналогии в ТЗ. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1CuTcKOnqSQ1QrI42QlC73zzYL2LpE0vNOAji9XlCOgs/edit?usp=sharing С уважением к вам, Сергей.