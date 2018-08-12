Разработка игровой сцены в изометрии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужна разработка игровой локации в изометрии. Игра детективного характера, стилистика приближена к реальности

Подробное ТЗ здесь:  https://docs.google.com/document/d/1pQQ1F4Nc1IeK1HBzPf09fQzbQSU-n t?usp=sharing

7 лет назад
intergo
Илья 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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