Разработать интерфейс приложения на andorid

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт13 заявок236 просмотров

Требуется специалист по UIUX для создания интерфейса приложения на andorid. Приложение конвертер валют. Необходимо самостоятельно продумать все элементы интерфейса и взаимодействия с пользователем. Итогом работы должен быть максимально удобный, интуитивно понятный интерфейс. Графический дизайн не требуется. Требования к интерфейсу конвертера представлены в приложенном файле. 

Оплата высокая, по договоренности. Предоплаты нет.

7 лет назад
guest_15311956873181
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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