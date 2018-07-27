Отрисовать элементы, фон и персонажа для ИГРЫ flash – html5

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Закрыт8 заявок233 просмотра

Кто имеет опыт отрисовки элементов, персонажей для игры.

Стиль - мультяшный.

Все подробности напишу исполнителю, прикрепляйте примеры, свяжусь и напишу подробности в личку.

HTML
7 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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