Добрый день, уважаемые фрилансеры Мы ищем сильного UX/UI дизайнера который сможет сделать качественную площадку для онлайн-обучения – LMS (Learning Managment System). Отчасти там будут функции маркетплейса онлайн-курсов. Проект большой, на несколько ...
Отрисовать элементы, фон и персонажа для ИГРЫ flash – html5
Кто имеет опыт отрисовки элементов, персонажей для игры.
Стиль - мультяшный.
Все подробности напишу исполнителю, прикрепляйте примеры, свяжусь и напишу подробности в личку.
Заявки фрилансеров
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