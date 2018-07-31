Здравствуйте

Нужно сделать дизайн инфографики по теме "альтернативная энергетика в мире"

Идея в общем - это планета земля и 7 иконок, при наведении на которые будет всплывать информация

1. Сонячна енергетика (solar, solar PV, solar panel)

2. Біоенергетика (bioenergy, biogas, biomass energy, biomass heating)

3. Вітрова енергетика (wind energy, wind turbine)

4. Енергоефективність (energy efficiency)

5. Гідроенергетика (hydropower, small hydro)

6. Геотермальна енергетика (geothermal, geothermal plant)

7. Енергія морів та океану (tidal energy, wave energy)

Есть примерный мокап на бумаге, нужно визуализировать

Мокап вышлю по запросу

Спасибо