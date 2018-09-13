Концепция дизайна программного продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен18 заявок423 просмотра

Необходимо создать проект дизайна программного продукта.

Проект должен включать в себя:

- Логотип продукта (для сайта)

- Иконка для десктопной программы

- Favicon для сайта

- Дизайн окон десктопной программы (результат - векторные изображения в формате svg)

Назначение программы - защищенный обмен файлами

Логотип должен внушать надежность, защищенность и в то же время быть легким.

Так же при исполнении необходимо придерживаться цветовой гаммы для названия:

#00bf8e - зеленый

#404a56 - серый

Если необходимо использовать другие цвета, то цветовая гамма должна быть в светлых тонах, не резкой.

По поводу окон программы - есть некоторые наброски видения, как должно быть (буквально от руки).

Необходимо это все дополнить вашей фантазией и красиво оформить, чтобы пользователям было удобно работать с данным софтом (UX знания желательны).

Больше деталей в процессе работы.

P.S.

Просьба указывать стоимость работы и сроки.

7 лет назад
ivanpronin22
Иван 
44 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$143
7 дней
Отличный исполнитель. Цена устроила вполне. Плюс данный человек поддерживает проект после завершения договоренностей и полной оплаты работы фактически бесплатно (доработки дизайна). Коммуникабельный. Легкий в общении. Рекомендую к сотрудничеству. Качество работы приятно удивило, все выглядит очень лаконично, приятно для глаза. Заказ выполнен на высоком уровне. Надеюсь в будущем еще ни раз буду работать с данным человеком.
Очень плодотворно поработали. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

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