Концепция дизайна программного продукта

Необходимо создать проект дизайна программного продукта.

Проект должен включать в себя:

- Логотип продукта (для сайта)

- Иконка для десктопной программы

- Favicon для сайта

- Дизайн окон десктопной программы (результат - векторные изображения в формате svg)

Назначение программы - защищенный обмен файлами

Логотип должен внушать надежность, защищенность и в то же время быть легким.

Так же при исполнении необходимо придерживаться цветовой гаммы для названия:

#00bf8e - зеленый

#404a56 - серый

Если необходимо использовать другие цвета, то цветовая гамма должна быть в светлых тонах, не резкой.

По поводу окон программы - есть некоторые наброски видения, как должно быть (буквально от руки).

Необходимо это все дополнить вашей фантазией и красиво оформить, чтобы пользователям было удобно работать с данным софтом (UX знания желательны).

Больше деталей в процессе работы.

P.S.

Просьба указывать стоимость работы и сроки.