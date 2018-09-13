Требуется специалист по UIUX для создания интерфейса приложения на andorid. Приложение конвертер валют. Необходимо самостоятельно продумать все элементы интерфейса и взаимодействия с пользователем. Итогом работы должен быть максимально удобный, интуитивно понятный интерфейс. Графический дизайн не ...
Концепция дизайна программного продукта
Необходимо создать проект дизайна программного продукта.
Проект должен включать в себя:
- Логотип продукта (для сайта)
- Иконка для десктопной программы
- Favicon для сайта
- Дизайн окон десктопной программы (результат - векторные изображения в формате svg)
Назначение программы - защищенный обмен файлами
Логотип должен внушать надежность, защищенность и в то же время быть легким.
Так же при исполнении необходимо придерживаться цветовой гаммы для названия:
#00bf8e - зеленый
#404a56 - серый
Если необходимо использовать другие цвета, то цветовая гамма должна быть в светлых тонах, не резкой.
По поводу окон программы - есть некоторые наброски видения, как должно быть (буквально от руки).
Необходимо это все дополнить вашей фантазией и красиво оформить, чтобы пользователям было удобно работать с данным софтом (UX знания желательны).
Больше деталей в процессе работы.
P.S.
Просьба указывать стоимость работы и сроки.
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