Веб-дизайн с душой | Landing page

Дизайн сайта, баннеров, чек-листов

Меня зовут Ксения и я веб-дизайнер из Челябинска, учусь на графического дизайнера

Позабочусь о твоём проекте: сайт-визитка, интернет-магазин и другие лендинги. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, Figma. Кроме того, выполняю работы по графическому дизайну: логотипы, фирменный стиль, баннеры.

• Мои контакты/My contacts:

TG, VK, IG: @rose_monye

• Моё портфолио: https://www.behance.net/usagihunte0eab