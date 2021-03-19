Ксения Коробенко rose_monyerose_monye
21 годРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайн с душой | Landing page
Дизайн сайта, баннеров, чек-листов
Меня зовут Ксения и я веб-дизайнер из Челябинска, учусь на графического дизайнера
Позабочусь о твоём проекте: сайт-визитка, интернет-магазин и другие лендинги. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator, Figma. Кроме того, выполняю работы по графическому дизайну: логотипы, фирменный стиль, баннеры.
• Мои контакты/My contacts:
TG, VK, IG: @rose_monye
• Моё портфолио: https://www.behance.net/usagihunte0eab
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Плакат82 просмотра
- Дизайн сайта49 просмотров
- Дизайн сайта48 просмотров