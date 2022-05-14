🧠 Создание сайтов с умом

﻿👋Привет! Познакомимся?

Меня зовут Екатерина, я веб-дизайнер из Москвы. Мое детство прошло в окружении книжек про создание сайтов, в частности языки верстки html+css. Но серьезно углубилась в эту тему около года назад, получив перед этим образование фототехника. Как это связано с тем, чем я занимаюсь сейчас? А связано это прямым образом - знанием и пониманием основ композиции и цветоведения, что позволяет мне грамотно распределять информацию по веб-странице и выбирать гармоничные цвета.

И в целом, я очень люблю обучаться, поэтому охотно изучаю не только веб-дизайн, но и смежные тематики.

﻿

На данный момент в арсенале моих навыков & знаний:

Figma - основной инструмент веб-дизайнеров, без него никуда.

Adobe Photoshop - этот графический редактор я знаю с детства, а вкупе с профильным образованием, он дает мне возможность улучшать Ваши фотографии, в частности для сайтов.

Adobe Lightroom - еще один помощник для улучшения фотографий.

Adobe Illustrator - базовое знание векторного редактора не делает из меня иллюстратора, зато позволяет мне корректировать иллюстрации со стоков, например, цвета.

Tilda - отличный инструмент для быстрого запуска, идеален для лендингов. Имею опыт сборки в Zero-block, никаких шаблонов😎HTML5+CSS3 - свое обучение в создании сайтов я начала именно с верстки, и хотя я выбрала для себя дизайн, понимание верстки и ее ограничений держит меня в разумных рамках

Английский B2 - позволяет мне не дожидаться перевода статей по дизайну на русский, благодаря чему о трендах я узнаю быстрее