Мария Шомысова mashashommashashom
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Креативность и уникальность ;)
Здравствуйте! Меня зовут Мария и я веб-дизайнер)
Мои специализации:
- Дизайн landing page
- Веб-дизайн сайтов
- Дизайн для мобильных приложений
Работаю в программах:
- Adobe Photoshop
- Figma
Имею базовые знания в верстке (HTML, CSS, JavaScript).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг68 просмотров
- Дизайн для фотографа50 просмотров
- Интернет магазин для серфинга48 просмотров
- Дизайн сайта для интернет провайдера64 просмотра