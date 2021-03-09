mashashom

Мария Шомысова mashashom

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Креативность и уникальность ;)

Здравствуйте! Меня зовут Мария и я веб-дизайнер)

Мои специализации:

- Дизайн landing page

- Веб-дизайн сайтов

- Дизайн для мобильных приложений

Работаю в программах:

- Adobe Photoshop

- Figma

Имею базовые знания в верстке (HTML, CSS, JavaScript).

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSFigma
Портфолио