alexandra_med

Александра Медведева alexandra_med

 
30 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, который решает задачи Вашего бизнеса

﻿Обо мне

Я UI/UX дизайнер с опытом в:

  • дизайне многостраничных сайтов;
  • дизайне landing page;
  • адаптивном дизайне (мобильные устройства и планшеты);
  • редизайне существующих сайтов.
Не пропадаю, сдаю работу поэтапно, соблюдаю сроки. Всегда учитываю Ваши пожелания и аргументирую свои дизайн-решения. Со мной легко можно созвониться (skype, whatsapp, viber, telegram) и обсудить работу голосом.

﻿Портфолио

https://www.behance.net/alexandramedvedeva/projects

﻿Этапы работы

  • обсуждаем проект, уточняем сроки, стоимость, объем работ;
  • выбираем удобный способ оплаты. Я беру предоплату в размере 20% от суммы за проект;
  • вместе с Вами заполняем бриф, утверждаем общую стилистику и предпочтения;
  • анализирую Ваших конкурентов и ЦА, затем разрабатываю прототип;
  • демонстрирую Вам часть работы, согласовываем макеты, вношу правки если необходимо;
  • если проект большой, демонстрирую ещё часть работы и вношу правки;
  • показываю готовый дизайн и если нужно вношу правки;
  • Вы оплачиваете остальные 80% суммы и я высылаю Вам исходники со всем, что нужно разработчику.

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Дизайн сайта