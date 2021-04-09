Дизайн сайтов, который решает задачи Вашего бизнеса

﻿Обо мне

Я UI/UX дизайнер с опытом в:

дизайне многостраничных сайтов;

дизайне landing page;

адаптивном дизайне (мобильные устройства и планшеты);

редизайне существующих сайтов.

Не пропадаю, сдаю работу поэтапно, соблюдаю сроки. Всегда учитываю Ваши пожелания и аргументирую свои дизайн-решения. Со мной легко можно созвониться (skype, whatsapp, viber, telegram) и обсудить работу голосом.

﻿Портфолио

https://www.behance.net/alexandramedvedeva/projects

﻿Этапы работы

обсуждаем проект, уточняем сроки, стоимость, объем работ;

выбираем удобный способ оплаты. Я беру предоплату в размере 20% от суммы за проект;

вместе с Вами заполняем бриф, утверждаем общую стилистику и предпочтения;

анализирую Ваших конкурентов и ЦА, затем разрабатываю прототип;

демонстрирую Вам часть работы, согласовываем макеты, вношу правки если необходимо;

если проект большой, демонстрирую ещё часть работы и вношу правки;

показываю готовый дизайн и если нужно вношу правки;

Вы оплачиваете остальные 80% суммы и я высылаю Вам исходники со всем, что нужно разработчику.

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