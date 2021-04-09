Александра Медведева alexandra_medalexandra_med
30 летУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов, который решает задачи Вашего бизнеса
Обо мне
Я UI/UX дизайнер с опытом в:
- дизайне многостраничных сайтов;
- дизайне landing page;
- адаптивном дизайне (мобильные устройства и планшеты);
- редизайне существующих сайтов.
Портфолио
https://www.behance.net/alexandramedvedeva/projects
Этапы работы
- обсуждаем проект, уточняем сроки, стоимость, объем работ;
- выбираем удобный способ оплаты. Я беру предоплату в размере 20% от суммы за проект;
- вместе с Вами заполняем бриф, утверждаем общую стилистику и предпочтения;
- анализирую Ваших конкурентов и ЦА, затем разрабатываю прототип;
- демонстрирую Вам часть работы, согласовываем макеты, вношу правки если необходимо;
- если проект большой, демонстрирую ещё часть работы и вношу правки;
- показываю готовый дизайн и если нужно вношу правки;
- Вы оплачиваете остальные 80% суммы и я высылаю Вам исходники со всем, что нужно разработчику.
Портфолио
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