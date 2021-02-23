Сайт )

$200
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка307 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все обсудили в личном разговоре

3 года назад
lubomirskiy
Владислав 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$200
7 дней
Спасибо за работу ) Все хорошо )
Не первый раз работаем с Владиславом, все супер.
  • Похожие заказы

  • Создать css стили для шаблона newstore для опенкарт!

    мой шаблон [url=https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/]https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/[/url] мне надо создать новые стили сайта garminua.org Пример стиля [url=https://www.garmin.com/pl-PL/]https://www.garmin.com/pl-PL/[/url] [url=https://www.garmin.ru/]https://www.garmin.ru/[/url] Создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!

    CSS
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта (UxUi)

    Приветствую! Вакансия от крупной компании. ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Для долгосрочного проектного сотрудничества ищем UxUi дизайнера для отрисовки сайтов с нуля, а также редизайна уже существующих сайтов. Нужно будет отрисовывать версии: - десктопные - планшетные - мобильные Первая успешно выполненная задача будет оплачена ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Landing page

    одну страницу сайта нужно переделать под посадочную, дизайн сделать отличающимся от дизайна сайта.. Компания занимается проектированием объектов жилого, спортивного и административного назначения.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лэндинговая страница на готовом сайте

    Организации по проектированию объектов жилого, спортивного и административного назначения. Необходим лэндинг одной страницы (одной из услуг) на базе существующего сайта. Дизайн отличающийся от дизайна сайта. Landing page

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн Landing Page для салона красоты

    $300

    Нужно разработать премиальный дизайн для сети салонов лазерной эпиляции и косметологии. Структура:  - О нас - Цены - Оборудование - Преимущества - Контакты Нужен десктоп + адаптив. Обязательно указывайте сроки и ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов115 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн сайта на шаблоне Аспро Максимум.

    Требуется сделать дизайн сайта на шаблоне Аспро Максимум. (шаблон куплен, на хостинге установлен, каталоги заполняются, статьи пишутся.) Нужно настроить главную страницу. А именно: где, какие блоки, в какой последовательности, будут располагаться. Откуда, куда, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад