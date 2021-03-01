Дизайн страниц сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка130 просмотров
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Есть заполненный бриф вопросов - https://docs.google.com/document/d/1_cEb8F9CWQL_eC9I_sx_14HVlZQ6fk4UuXrcsZSdXZs/edit

По нему работаем. 

3 года назад
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ArtPen-site
Владимир 
39 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$150
12 дней
Владимир очень ответственный и надежный исполнитель. Нормально относится к правкам, очень лоялен. Коммуникация на высшем уровне. Очень доволен сотрудничеством, работаем с ним дальше. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую!
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