Правки к дизайну лендинга

Приветствую! Вакансия от крупной компании. ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Для долгосрочного проектного сотрудничества ищем UxUi дизайнера для отрисовки сайтов с нуля, а также редизайна уже существующих сайтов. Нужно будет отрисовывать версии: - десктопные - планшетные - мобильные Первая успешно выполненная задача будет оплачена ...