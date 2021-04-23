Ваш хелпер в веб-дизайне

Меня зовут Катя, и я ваш хелпер по созданию продающих сайтов, стильных логотипов, презентаций.

Дизайн-это в первую очередь отображение вашего уникального бренда, и я могу с этим помочь.

⭕️Что я могу сделать?⭕️

Сайты:

✔️дизайн сайта

✔️верстка сайта

✔️лендинги

✔️сайт-визитка

✔️интернет-магазин

✔️сайт личного бренда

Презентации:

✔️маркетинговые

✔️обучающие

✔️научные

Другое:

✔️оформление чек-листов

✔️логотипы

✔️Instagram маски

✔️креативы

✔️макеты для сторис

✔️сетка публикаций

✔️higlits

✔️зазывающие шапки профиля

⭕️Почему я?⭕️

-всегда на связи

-современный и креативный подход

-готова выполнять задания любой сложности в сроки

-нацелtна на результат.