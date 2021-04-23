Ваш хелпер в веб-дизайне
Меня зовут Катя, и я ваш хелпер по созданию продающих сайтов, стильных логотипов, презентаций.
Дизайн-это в первую очередь отображение вашего уникального бренда, и я могу с этим помочь.
⭕️Что я могу сделать?⭕️
Сайты:
✔️дизайн сайта
✔️верстка сайта
✔️лендинги
✔️сайт-визитка
✔️интернет-магазин
✔️сайт личного бренда
Презентации:
✔️маркетинговые
✔️обучающие
✔️научные
Другое:
✔️оформление чек-листов
✔️логотипы
✔️Instagram маски
✔️креативы
✔️макеты для сторис
✔️сетка публикаций
✔️higlits
✔️зазывающие шапки профиля
⭕️Почему я?⭕️
-всегда на связи
-современный и креативный подход
-готова выполнять задания любой сложности в сроки
-нацелtна на результат.
Портфолио
- Логотип для кафе62 просмотра
- Логотип для кафе76 просмотров
- Логотип для школы онлайн-образования64 просмотра
- Чек-лист Wowbody62 просмотра
- Логотип для компании Universal Facade Solution46 просмотров
- Интернет-магазин Wowbody42 просмотра
- Sia Stone- изделия из камня45 просмотров
- Сайт Billie Eilish45 просмотров
- Сайт для доставки здоровой еды HealthyFood39 просмотров