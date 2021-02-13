hristoffforova

Современный дизайн со вкусом и в срок. Маркетинговый подход. Делаю сайты, которые ПРОДАЮТ! 🎯🎯🎯

Кто я?

Всем привет! Я Валентина. Проработала в сфере маркетинга 2 года (консалтинговая компания BrendingGuru), ушла в веб-дизайн и ни разу не пожалела! Мои работы - идеальное сочетание эстетической составляющей и логики. Каждое свое решение могу аргументировать статистикой и фактами, соблюдаю фирменный стиль клиентов или разрабатываю с нуля (по заказу). Провожу качественный анализ конкурентов, разбираю боли ЦА.

Работаю в Figma (прототипы, базовая анимация для презентации работы, макеты), Photoshop (работа с растровой графикой, ретушь, цветокоррекция), Illustrator (отрисовка векторных элементов, иконки, простые иллюстрации)

Примеры моих работ: https://www.behance.net/lavandader7fb6

Где меня найти?

Instagram: https://www.instagram.com/hristofforova/

Email: [email protected]

Telegram: @LavandaDerenour