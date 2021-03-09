Дизайн сайтов

Меня зовут Митрофанова Елена и я занимаюсь Web-дизайном.

Чем могу быть полезна:

✨ Разработка продающего Landing Page;

✨ Дизайн/редизайн сайта вашей компании;

✨ Дизайн сайта-визитки;

✨ Дизайн интернет-магазина;

✨ Отрисовка логотипов

✨ Написание текстов для вашего сайта с нуля.

Этапы работы:

✨ Ознакомление с ТЗ, заполнение небольшого брифа, постановка задач;

✨ Анализ целей, задач, целевой аудитории, сайтов конкурентов, поиск референсов, подбор стилистики;

✨ Прототипирование (проработка структуры страниц и информации на них), написание/редактирование текстов;

✨ Разработка дизайна макета сайта с учетом подобранной стилистики;

✨ Адаптивный дизайн под мобильные устройства

Почему я?

✨ Предоплата после утверждения прототипа;

✨ Сотрудничаю с верстальщиком и копирайтером, следовательно, есть возможность сделать сайт «под ключ»;

✨ Всегда на всязи. Оперативно отвечаю на все возникающие вопросы;

✨ Вписываюсь в установленные сроки;

✨ Вам не придется доплачивать за правки

Со мной можно связаться по почте [email protected]