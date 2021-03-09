Меня зовут Митрофанова Елена и я занимаюсь Web-дизайном.
Чем могу быть полезна:
✨ Разработка продающего Landing Page;
✨ Дизайн/редизайн сайта вашей компании;
✨ Дизайн сайта-визитки;
✨ Дизайн интернет-магазина;
✨ Отрисовка логотипов
✨ Написание текстов для вашего сайта с нуля.
Этапы работы:
✨ Ознакомление с ТЗ, заполнение небольшого брифа, постановка задач;
✨ Анализ целей, задач, целевой аудитории, сайтов конкурентов, поиск референсов, подбор стилистики;
✨ Прототипирование (проработка структуры страниц и информации на них), написание/редактирование текстов;
✨ Разработка дизайна макета сайта с учетом подобранной стилистики;
✨ Адаптивный дизайн под мобильные устройства
Почему я?
✨ Предоплата после утверждения прототипа;
✨ Сотрудничаю с верстальщиком и копирайтером, следовательно, есть возможность сделать сайт «под ключ»;
✨ Всегда на всязи. Оперативно отвечаю на все возникающие вопросы;
✨ Вписываюсь в установленные сроки;
✨ Вам не придется доплачивать за правки
Со мной можно связаться по почте [email protected]
- Редизайн интернет-магазина Garmin49 просмотров
- Сайт для компании РусГазСтрой55 просмотров
- Сайт для компании ПермьКрайГаз44 просмотра