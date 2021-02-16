Доработка макета в фигме

$25
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработка макеты в фигме 

3 года назад
dekshut
Денис 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pavelgondarenko
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$1
1 день
За время работы Павел зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Павлом!
Хорошо сработались, приятен в общение и быстро отвечает Сайт сверстал хорошо Будем работать дальше )