Доработка макета в фигме

За время работы Павел зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Все сделано отлично, очень хороший подход к реализации поставленной задачи! А также хотелось бы отметить своевременное и быстрое реагирование на все изменения в процессе модернизации нашего сайта. Всем рекомендую работать с Павлом!