Спроектировать прототипы страниц

$4
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок333 просмотра
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Нужны совсем простенькие 2 схемы, подробности в файле.

3 года назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
krivonosova_e
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$4
2 дня
Евгения правильно поняла задачу и замечательно с ней справилась! Благодарю!
Замечательный заказчик :) Очень подробное и точное описание задачи, приятная коммуникация и быстрая оплата. Буду рада посотрудничать еще :) Рекомендую!