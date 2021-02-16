сайт на базе wordpress, нужен дизайн
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта юридических услуг
Главная
О компании
Практики (услуги)
Блог (статьи)
Контакты
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать красивый ленд на 6-7 блоков кто сможет реально красиво отрисовать напишитеЗавершен3 года назад
- $50
Добрый деньУ нас есть сайт на ТильдеХотим улучшить его внешний вид:переработать первый экран главной - сделать более привлекательным. Подобрать фотографии для меню. Улучшить общий вид главной страницыНиша - доставка еды Срок - 2дняЗавершен3 года назад
- $20
Нужен дизайн+лого, для сервиса обмена электронных валют (рефернсы скину в личку). Все подробности в лс. 2 дня на выполнение работы.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать верстку с использованием Bootstrap4 по образцу на скриншотах.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! У нас имеется веб-сервис, который мы хотели бы представить в современном виде. Если имеется опыт и время, жду откликаЗавершен3 года назад