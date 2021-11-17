Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Меня зовут Юлия, я графический и веб-дизайнер с опытом работы больше года
Занимаюсь дизайнами сайтов, логотипов и полиграфической продукции
У меня хорошо развиты вкус и насмотренность, поэтому гарантирую, что от меня вы получите чистый, аккуратный, легкий и современный дизайн :)
Всегда выполняю работу вовремя
Задержек не будет, так как я ценю не только свое время, но и ваше, и сама не люблю людей, которые нарушают сроки (поэтому отлично понимаю ваши чувства)
Работаю по 50%-ной предоплате
Если мы с Вами не сработаемся или не понравится дизайн - верну предоплату
Оплата на карту
Все правки бесплатные
Да, вот так)
Для дизайна сайтов использую преимущественно Figma, для логотипов - Adobe Illustrator и Adobe Photoshop
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/juliaskavye118
Инстаграмм-аккаунт для связи: https://www.instagram.com/avy.design/
Телеграмм: @julia_skavysh
Буду рада с вами поработать ;)
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