Графический и веб-дизайнер

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Юлия, я графический и веб-дизайнер с опытом работы больше года

Занимаюсь дизайнами сайтов, логотипов и полиграфической продукции

У меня хорошо развиты вкус и насмотренность, поэтому гарантирую, что от меня вы получите чистый, аккуратный, легкий и современный дизайн :)

Всегда выполняю работу вовремя

Задержек не будет, так как я ценю не только свое время, но и ваше, и сама не люблю людей, которые нарушают сроки (поэтому отлично понимаю ваши чувства)

Работаю по 50%-ной предоплате

Если мы с Вами не сработаемся или не понравится дизайн - верну предоплату

Оплата на карту

Все правки бесплатные

Да, вот так)

Для дизайна сайтов использую преимущественно Figma, для логотипов - Adobe Illustrator и Adobe Photoshop

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://www.behance.net/juliaskavye118

Инстаграмм-аккаунт для связи: https://www.instagram.com/avy.design/

Телеграмм: @julia_skavysh

Буду рада с вами поработать ;)