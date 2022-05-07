Мишель Залевская mizalevskayamizalevskaya
Привет!
Меня зовут Мишель, мне 20 лет, проживаю на территории ДНР. Я веб дизайнер. Изучаю много различного материала в течение нескольких лет и продолжаю учиться до сих пор. Дружу с модными тенденции в дизайне.
Хобби у меня всего два, они занимают все мое свободное время, это изучение веб дизайна и саморазвитие.
Из моих личных качеств ярко выражаются
💪Пунктуальность – всегда работы выполняю четко в срок и по техническому заданию.
💪Аккуратность – внимательно изучаю поставленную задачу.
💪Перфекционизм – при разработке дизайна уделяю внимание каждой мелочи, всегда стремлюсь к совершенству.
💪Стремление к изучению нового
От сотрудничества со мной получите
✔выполнение работы в срок.
✔качественный и оригинальный дизайн.
✔дизайн, который удовлетворит ваши требования.
✔бесплатные правки.
Мой дизайн правильный, чистый, полностью соответствующий вашим ожиданиям, удобный для пользования и содержащий современные тенденции.
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