Дизайн новостного сайта

$600
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка229 просмотров
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Необходимо разработать дизайн главной страницы, каталога статей и страницы полной новости. Сделать адаптивные варианты под планшеты и смартфоны.

3 года назад
Arpeck
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$600
5 дней
Благодарю за разработку нескольких вариантов, выглядят отлично!
Спасибо за очередной интересный проект! 👍 все прошло на ура! Всем рекомендую поработать с Алексеем)
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