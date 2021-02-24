Дизайнер Tilda

Нужен дизайн+лого, для сервиса обмена электронных валют (рефернсы скину в личку). Все подробности в лс. 2 дня на выполнение работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый деньУ нас есть сайт на ТильдеХотим улучшить его внешний вид:переработать первый экран главной - сделать более привлекательным. Подобрать фотографии для меню. Улучшить общий вид главной страницыНиша - доставка еды
Срок - 2дня
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