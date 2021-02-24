Дизайнер Tilda

$50
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок1026 просмотров
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Добрый деньУ нас есть сайт на ТильдеХотим улучшить его внешний вид:переработать первый экран главной - сделать более привлекательным. Подобрать фотографии для меню. Улучшить общий вид главной страницыНиша - доставка еды

Срок - 2дня

Tilda
3 года назад
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$50
2 дня
Все ок
Сотрудничество с Татьяной как Американские горки, в одном момент все отлично, в другой момент вы самый плохой человек в мире и сроки горят. При всем этом Татьяна выглядит как порядочный человек. Остались двоякие ощущения + опыт арбитража без причины и в конце концов Татьяна не оплатила всю сумму (в процессе мы покупали фото со стоков) хотелось бы лучшего отношения к специалистам и оплаты работы. Когда я попросил оплатить 10 долларов за 10 фото с шатлстока - Татьяна меня заблокировала в телеграмме. Не могу сказать что рекомендую, ожидаю что человек оплатит до конца работу.
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