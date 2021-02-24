Дизайнер Tilda

Сотрудничество с Татьяной как Американские горки, в одном момент все отлично, в другой момент вы самый плохой человек в мире и сроки горят. При всем этом Татьяна выглядит как порядочный человек. Остались двоякие ощущения + опыт арбитража без причины и в конце концов Татьяна не оплатила всю сумму (в процессе мы покупали фото со стоков) хотелось бы лучшего отношения к специалистам и оплаты работы. Когда я попросил оплатить 10 долларов за 10 фото с шатлстока - Татьяна меня заблокировала в телеграмме. Не могу сказать что рекомендую, ожидаю что человек оплатит до конца работу.