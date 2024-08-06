Веб и графический дизайн

Привет! Меня зовут Елена, я частный веб и графический дизайнер, с опытом работы 4+

Создаю макеты для сайтов, готовые к вёрстке, разнообразные баннеры, включая HTML,

иллюстрации, инфографику. Периодически работаю с брендингом, создаю небольшие

анимации для социальных сетей.

Всегда рада сотрудничать!

Мои компетенции:

✔ Photoshop

✔ Figma

✔ Illustrator

✔ PowerPoint

✔ DaVinci Resolve

Для заказа необходимо:

1. Тематика

2. Функционал

3. Примеры понравившихся работ

4. Пожелания к цветовой гамме и стилю

5. Четкая формулировка задачи, описание по ТЗ (или бриф)

Обращайтесь в ТГ: @Elena_D_ia