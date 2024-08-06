Веб и графический дизайн
Привет! Меня зовут Елена, я частный веб и графический дизайнер, с опытом работы 4+
Создаю макеты для сайтов, готовые к вёрстке, разнообразные баннеры, включая HTML,
иллюстрации, инфографику. Периодически работаю с брендингом, создаю небольшие
анимации для социальных сетей.
Всегда рада сотрудничать!
Мои компетенции:
✔ Photoshop
✔ Figma
✔ Illustrator
✔ PowerPoint
✔ DaVinci Resolve
Для заказа необходимо:
1. Тематика
2. Функционал
3. Примеры понравившихся работ
4. Пожелания к цветовой гамме и стилю
5. Четкая формулировка задачи, описание по ТЗ (или бриф)
Обращайтесь в ТГ: @Elena_D_ia
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннеры AURAнет просмотров
- Баннеры Citilink1 просмотр
- Баннеры Keterнет просмотров
- Иллюстрации для инфографикинет просмотров
- Создание презентации компании ATR3 просмотра
- Макет сайта Pnevmotrubkaнет просмотров
- Редизайн сайта компании по продаже строительных ма49 просмотров
- Дизайн Главной страницы сайтанет просмотров
- Баннеры для сайта компании Mebel.shop8 просмотров
- Баннеры для сайта компании TopDecor7 просмотров