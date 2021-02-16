Сделать красивый ленд на 6-7 блоков кто сможет реально красиво отрисовать напишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт на базе wordpress, нужен дизайн
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Добрый деньУ нас есть сайт на ТильдеХотим улучшить его внешний вид:переработать первый экран главной - сделать более привлекательным. Подобрать фотографии для меню. Улучшить общий вид главной страницыНиша - доставка еды Срок - 2дняДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Нужен дизайн+лого, для сервиса обмена электронных валют (рефернсы скину в личку). Все подробности в лс. 2 дня на выполнение работы.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать верстку с использованием Bootstrap4 по образцу на скриншотах.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! У нас имеется веб-сервис, который мы хотели бы представить в современном виде. Если имеется опыт и время, жду откликаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! есть сайт витамин нужно сделать редизайн с учетом UI/UX главная страница страница товара страница контентная Страница корзины страница контактов Страница новостей и новости UI kit нужно поднять конверсию, юзабилити жду от вас предложенийДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт3 года назад