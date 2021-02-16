Дизайн сайта промышленной компании

Нужны совсем простенькие 2 схемы, подробности в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта промышленной компании нужно подготовить дизайн следующих страниц:
1. Главная
2. О компании
3. Каталог (разделы каталога)
4. Страница товара
5. Контакты
Для каждой страницы ожидаем ее мобильную версию. Для главной страницы и страницы каталога нужна версия для планшетов.
Макеты ожидаем в фигме. Сайт будет на wordpress, вероятно, это нужно учесть при разработке дизайна.
В отклике прошу прислать следующее:
1. Примеры работ близкой нам тематики (машиностроение, нефтегаз, металлургия)
2. Примеры ваших работ по графике (для сайта, возможно нужно отрисовать некоторые графические элементы, например разрезы деталей) - не обязательно
3. Примеры каталогов в pdf, excel (если есть) - не обязательно
4. Примерная стоимость подобных работ. Точную стоимость согласуем после обсуждения ТЗ.
5. Примерные сроки выполнения, аналогично, точные сроки согласуем после ТЗ
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