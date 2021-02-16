Дизайн сайта промышленной компании

Для сайта промышленной компании нужно подготовить дизайн следующих страниц:

1. Главная

2. О компании

3. Каталог (разделы каталога)

4. Страница товара

5. Контакты

Для каждой страницы ожидаем ее мобильную версию. Для главной страницы и страницы каталога нужна версия для планшетов.

Макеты ожидаем в фигме. Сайт будет на wordpress, вероятно, это нужно учесть при разработке дизайна.

В отклике прошу прислать следующее:

1. Примеры работ близкой нам тематики (машиностроение, нефтегаз, металлургия)

2. Примеры ваших работ по графике (для сайта, возможно нужно отрисовать некоторые графические элементы, например разрезы деталей) - не обязательно

3. Примеры каталогов в pdf, excel (если есть) - не обязательно

4. Примерная стоимость подобных работ. Точную стоимость согласуем после обсуждения ТЗ.

5. Примерные сроки выполнения, аналогично, точные сроки согласуем после ТЗ