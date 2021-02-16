Редизайн блока с услугами на сайте

Для сайта промышленной компании нужно подготовить дизайн следующих страниц: 1. Главная 2. О компании 3. Каталог (разделы каталога) 4. Страница товара 5. Контакты Для каждой страницы ожидаем ее мобильную версию. Для главной страницы и страницы каталога нужна версия для планшетов. Макеты ожидаем ...
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Требуется переделать блок с услугами: https://dottay.ru/#kursi
Нужно выполнить 2 задачи:
1. Добавить новые услуги и сделать их более компактными (в общей сложности будет 8 одиночных услуг и 5 комплексных). Одиночные услуги разместить по 4 карточки в ряд, а комплексные курсы - по 1 карточке в ряд горизонтально.
Все услуги выложены в группе вк, оттуда можно будет взять текст.
2. Сделать новый дизайн блока, стильный, красивый и и удобный с точки зрения покупателя, грамотное расположение, надписи, и т.д.
Дополнительная информация:
1. Карточки нужно оформить в едином стиле, и использовать там наш логотип.
2. Использовать интересные элементы, линии, цвета, и т.д.
3. Макет в psd. Верстка на тильде после согласования макета. Если не владеете тильдой, тогда только макет.
4. Картинки для курсов есть, для некоторых нужно будет сделать коллаж.
Нужен дизайнер, у которого есть чувство стиля, креативность, кто может сам предложить интересные варианты, не просто отрисовать квадраты и поместить туда картинки. В отклике указывайте пожалуйста портфолио, сроки и стоимость работы.
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