Редизайн блока с услугами на сайте

Требуется переделать блок с услугами: https://dottay.ru/#kursi

Нужно выполнить 2 задачи:

1. Добавить новые услуги и сделать их более компактными (в общей сложности будет 8 одиночных услуг и 5 комплексных). Одиночные услуги разместить по 4 карточки в ряд, а комплексные курсы - по 1 карточке в ряд горизонтально.

Все услуги выложены в группе вк, оттуда можно будет взять текст.

2. Сделать новый дизайн блока, стильный, красивый и и удобный с точки зрения покупателя, грамотное расположение, надписи, и т.д.

Дополнительная информация:

1. Карточки нужно оформить в едином стиле, и использовать там наш логотип.

2. Использовать интересные элементы, линии, цвета, и т.д.

3. Макет в psd. Верстка на тильде после согласования макета. Если не владеете тильдой, тогда только макет.

4. Картинки для курсов есть, для некоторых нужно будет сделать коллаж.

Нужен дизайнер, у которого есть чувство стиля, креативность, кто может сам предложить интересные варианты, не просто отрисовать квадраты и поместить туда картинки. В отклике указывайте пожалуйста портфолио, сроки и стоимость работы.