Обработать фотографии по образцу.

$18
Обработка фотографийЗавершен1 заявка117 просмотров
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3 года назад
SPmix
Семён 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$18
1 день
Быстро! Качественно! Евгений всегда на связи и внимателен к деталям, сходу понимает суть задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Как всегда все супер! Периодически сотрудничаем,проблем и недопониманий никогда не было,грамотно поставленная задача,оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству на все 100%