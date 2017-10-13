Sergey_k80

Сергей Кирков Sergey_k80

 
43 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Реставрация старых фильмов

    $500

    Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров). Оплата сдельная. Удаление точек и царапин с кадров (работа в офисе и на дому) ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Покадровая реставрация старых фильмов

    $204

    Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Покадровая реставрация старых фильмов

    Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. Работа в офисе. Реставрационные работы включают в себя: 1) Стабилизация изображения. 2) Устаранение мерцания. 3) Исправление искажения изображения (перспектива). 4) Удаление следов от разрыва плёнки, дыр в плёнке, крупного мусора, восстановление ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реставрация видео

    $520

    Добрый день! Требуется человек для удалённой работы по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров). Мы предоставим программу для реставрации и обучим работе. Работа не сложная, но требует усидчивости. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад