Sergey_k80

Добрый день! Требуется человек для удалённой работы по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров). Мы предоставим программу для реставрации и обучим работе. Работа не сложная, но требует усидчивости. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть ...