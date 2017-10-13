Sergey_k80

Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Стабилизация изображения, удаление мерцания, исправление искажений перспективы, удаление точек и царапин с кадров). Оплата сдельная. Удаление точек и царапин с кадров (работа в офисе и на дому) ...
- $500Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $204
Добрый день!Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров).Работа в офисе и на дому.Оплата сдельная - 15000р. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть - примерно ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется человек для выполнения работ по реставрации старых фильмов. Работа в офисе. Реставрационные работы включают в себя: 1) Стабилизация изображения. 2) Устаранение мерцания. 3) Исправление искажения изображения (перспектива). 4) Удаление следов от разрыва плёнки, дыр в плёнке, крупного мусора, восстановление ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $520
Добрый день! Требуется человек для удалённой работы по реставрации старых фильмов. (Удаление точек и царапин с кадров). Мы предоставим программу для реставрации и обучим работе. Работа не сложная, но требует усидчивости. Указанная цена за одну часть фильма. (Одна часть ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад