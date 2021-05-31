Доработка макетов

Просьба сделать макеты на: сайт, пост ВК, пост Инста, сториз Инста, рассылка Вотсап/Вайбер, А4 на ТТ, таргет ВК - размеры передам))

За основу прошу взять макет :https://disk.yandex.ru/d/xDXlL8uVBi7bqQ -но "вместить туда 2 подарка))

Прошу если будет возможность 27.05 предоставить Вотсап, остальные макеты можно 28 мая

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Срок действия: 27.05.2021-30.06.2021.

Действует на Доставка/Самовывоз.

Действует в каналах: ТТ, КЦ, Сайт, Приложение.

Действует на категории: Все меню

Не совместимо с другими промокодами.

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