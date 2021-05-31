Доработка макетов

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Завершен4 заявки440 просмотров

Просьба сделать макеты на: сайт, пост ВК, пост Инста, сториз Инста, рассылка Вотсап/Вайбер, А4 на ТТ, таргет ВК - размеры передам))

За основу прошу взять макет :https://disk.yandex.ru/d/xDXlL8uVBi7bqQ -но "вместить туда 2 подарка))

Прошу если будет возможность 27.05 предоставить Вотсап, остальные макеты можно 28 мая

Условие акции: ролл Монако при покупке от 1599 руб. по промокоду МОНАКО1599.

Условие акции: Филадельфия темпура при покупке от 1199 руб. по промокоду МОЯФИЛА1199.

Срок действия: 27.05.2021-30.06.2021.

Действует на Доставка/Самовывоз.

Действует в каналах: ТТ, КЦ, Сайт, Приложение.

Действует на категории: Все меню

Не совместимо с другими промокодами.

Несовместимо с ББ

Совместимо с акционным меню

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
$15
1 день
Escrow
легко, приятно работать) спасибо)
Не первый раз работаем, всегда все отлично. Быстрая оплата, четкое ТЗ. Рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
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2 года назад
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