Адаптация макетов - замена дат и промокодов

Добрый день!

Прошу скорректировать макеты. ( и для сайта и для рассылки вайбер и для таргета)

1. Срок действия - до 30.06 исходник передам в лс

2. Срок действия до 30.06 + изменить на промокод на ПОДАРОК (убрать цифру 3) исходник передам в лс