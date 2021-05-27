Адаптация макетов - замена дат и промокодов

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Завершен1 заявка347 просмотров

Добрый день!

Прошу скорректировать макеты. ( и для сайта и для рассылки вайбер и для таргета)

1. Срок действия - до 30.06 исходник передам в лс

2. Срок действия до 30.06 + изменить на промокод на ПОДАРОК (убрать цифру 3) исходник передам в лс

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
$20
1 день
Escrow
все хорошо) рекомендую, обращаюсь повторно
Сотрудничаем второй раз. Все четко и понятно. Если задачи растут в процессе работы, можно спокойно договориться о доплате. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов
4 года назад
Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад