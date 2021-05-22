Корректировка готового мини-журнала, в иллюстратор

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Закрыт3 заявки361 просмотр

﻿Добрый день, необходимо внести корректировки в макет Суши ньюз:

На обложке - убрать "Май" оставить только: Июнь 2021.

В наборе "Вместо шашлыков" изменить акционную цену на 1249 рублей

В наборе Rio Mix изменить цену на 1779 рублей

Ролл Япония - изменить цену на 299 рублей

На обороте - убрать адрес - Красноярск, Калинина, 35

Исправить фразу по нижнему краю на обороте на : Цены действительны на 01.06.2021. Срок действия акции до 31.06.2021

исходники будут переданы исполнителю в формате

тиф, пдф, аи

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ela1991
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