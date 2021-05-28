Адаптация макетов - смена названия

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Завершен3 заявки351 просмотр

https://disk.yandex.ru/d/jMuxH1i1e58fgQ

в текущих макетах сменить название вместо Ривьера - Амур

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$7
1 день
быстро.хорошо,рекомендую
Всё без задержек, всегда на связи, рекомендую! :)

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