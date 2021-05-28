Добрый день! Прошу скорректировать макеты. ( и для сайта и для рассылки вайбер и для таргета) 1. Срок действия - до 30.06 исходник передам в лс 2. Срок ...
Адаптация макетов - смена названия
https://disk.yandex.ru/d/jMuxH1i1e58fgQ
в текущих макетах сменить название вместо Ривьера - Амур
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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