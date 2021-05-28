Адаптация макета в а4 в печать

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Завершен7 заявок451 просмотр

нужно подогнать макет https://disk.yandex.ru/d/XMgxFHc3z3kU2w (на черном фоне) под формат А4 (для стикеров в ТС) + добавить другую юр. инфу (отдам исполнителю)

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
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4 года назад
$4
1 день
все хорошо,работаем повторно быстро,легко схватывает правки)
Понятное ТЗ, своевременная оплата и всегда на связи. Очень приятно работать :)

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