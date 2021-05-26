Сделать шаблон для печати в word или excel

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Закрыт7 заявок780 просмотров

Нужно сделать 4 шаблона А4, для печати на листе бумаги, размеченном на одинаковые прямоугольники, например 20*30 мм (4 разных размера). В каждом прямоугольнике будет надпись и/или картинка, возможностью редактирования текста.

4 года назад
andrey784
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