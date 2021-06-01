адаптировать макеты под 7 цен, то есть 7 цен по 2 размера заменить фото сроки размеры 1080х1350 и 1080х1920(отступы сверху и снизу по 150рх) макеты брендируем, вес 1,1кг на макете ...
Макеты для акции скидка 20% при покупке 2х пицц 35 см
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При покупке 2х пицц 35 см получи скидку 20% на следующий заказ на основное меню (кроме акций. купон с промокодом ПИЦЦА20, купон действителен по 30.06)
Скидка 20% при покупке 2х пицц 35 см на ТТ Казахстан в городе АлматыУсловие акции: Скидка 20% на основное меню по промокоду ПИЦЦА20.
Срок действия: 01.06.2021-30.06.2021.
Действует на Доставка/Самовывоз.
Действует в каналах: ТТ, КЦ, Сайт, Приложение.
Действует на категории: Все меню
Не совместимо с другими промокодами.
Не совместимо с ББ
Не совместимо с акционным меню
Формат:
1) таргет 1350*1080
1080*1080
1080*1920
+150 пикс отступы сверху и снизу
2) рассылка ватсап 450*450
3) Листовка А6, горизонт, двусторонняя
- на одной стороне - эта акция (При покупке 2х пицц 35 см получи скидку 20% на следующий заказ на основное меню (кроме акций. купон с промокодом ПИЦЦА20, купон действителен по 30.06)
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При заказе на сумму от 4999 тенге – ролл Нежный с курицей в подарок. Только в нашем приложении!
Промокод НЕЖНЫЙ4999
Условия:
—Срок действия промокода с 01.06.2021 по 31.08.2021
—Действует при заказе только через мобильное приложение
—Действует на самовывоз, доставку
—Участвует совместно с акциями колл-центра
—Скидка ДР и другие скидки не суммируются
—Не совместимо с бонусными баллами
—Не совместимо с другими промокодами
—Совместимо с акционными наборами (раздел акции)
Макет для НЕЖНЫЙ4999 - исходник есть
макет для акции с пиццей - есть согласованный 1 формат,нужно адаптировать под остальные
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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