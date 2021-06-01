Макеты для акции скидка 20% при покупке 2х пицц 35 см

макеты по акции:

При покупке 2х пицц 35 см получи скидку 20% на следующий заказ на основное меню (кроме акций. купон с промокодом ПИЦЦА20, купон действителен по 30.06)

Скидка 20% при покупке 2х пицц 35 см на ТТ Казахстан в городе АлматыУсловие акции: Скидка 20% на основное меню по промокоду ПИЦЦА20.

Срок действия: 01.06.2021-30.06.2021.

Действует на Доставка/Самовывоз.

Действует в каналах: ТТ, КЦ, Сайт, Приложение.

Действует на категории: Все меню

Не совместимо с другими промокодами.

Не совместимо с ББ

Не совместимо с акционным меню

Формат:

1) таргет 1350*1080

1080*1080

1080*1920

+150 пикс отступы сверху и снизу

2) рассылка ватсап 450*450

3) Листовка А6, горизонт, двусторонняя

- на одной стороне - эта акция (При покупке 2х пицц 35 см получи скидку 20% на следующий заказ на основное меню (кроме акций. купон с промокодом ПИЦЦА20, купон действителен по 30.06)

- на второй стороне крупно QR код для Алматы и акция "При заказе на сумму от 4999 тенге – ролл Нежный с курицей в подарок"

При заказе на сумму от 4999 тенге – ролл Нежный с курицей в подарок. Только в нашем приложении!

Промокод НЕЖНЫЙ4999

Условия:

—Срок действия промокода с 01.06.2021 по 31.08.2021

—Действует при заказе только через мобильное приложение

—Действует на самовывоз, доставку

—Участвует совместно с акциями колл-центра

—Скидка ДР и другие скидки не суммируются

—Не совместимо с бонусными баллами

—Не совместимо с другими промокодами

—Совместимо с акционными наборами (раздел акции)

Макет для НЕЖНЫЙ4999 - исходник есть

макет для акции с пиццей - есть согласованный 1 формат,нужно адаптировать под остальные