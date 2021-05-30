добрый день в 1 макете необходимо заменить 2 блюда) исходник - есть в иллюстраторе
Из документа (черновика) Word сверстать красивый аккуратный PDF
Всем привет! Требуется из документа (черновика) Word сверстать красивый аккуратный PDF
Требования:
- Формат коммерческого предложения - необходимо добавить реквизиты компании в шапке документа
- Высокое качество исполнения
- Срочность
- Исходник PDF
Документ и логотип в аттаче.
Заранее всем спасибо за офферы!
Выбранный исполнитель
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