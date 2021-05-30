Из документа (черновика) Word сверстать красивый аккуратный PDF

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Завершен5 заявок716 просмотров

Всем привет! Требуется из документа (черновика) Word сверстать красивый аккуратный PDF

Требования:

- Формат коммерческого предложения - необходимо добавить реквизиты компании в шапке документа

- Высокое качество исполнения

- Срочность

- Исходник PDF

Документ и логотип в аттаче.

Заранее всем спасибо за офферы!

4 года назад
777gt
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Miroslav_Kyiv
Мирослав 
60 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
4 года назад
$17
1 день
Четко, быстро, добавать нечего. Приятный в общении человек, и отличный специалист. Рекоммендую!
На редкость добросовестный, доброжелательный и четкий в своих требованиях Заказчик - всем бы так! Безусловно, рекомендую.

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