Создание макета из pdf в excel

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Закрыт14 заявок752 просмотра

Ести pdf макет надо сделать в excel чтобы было возможно менять текст и там где логотип используете любую картинку jpg или png как пример

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