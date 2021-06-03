Макет для мэйл рассылки

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Завершен6 заявок557 просмотров

СМ РФ, макет для мэйл рассылки. Ширина 600, высота любая. Текст: Подарок - Маки сяке при заказе от 899 руб. С 3 по 10 июня . Промокод - NEW

Не суммируется с акционными блюдами, другими промокодами и бонусными баллами.

примеры макетов

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$10
1 день
легкое попадание в референсы, рекомендую к работе)
Сотрудничаем в очередной раз. Понятное ТЗ и беспроблемное сотрудничество!

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Сергей
 
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4 месяца назад
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noblefoxy
Татьяна 
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