Изменение цен и фото на макетах

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок400 просмотров

Добрый день,

необходимо:

указать Актуальные сроки проведения акции: до 31 августа 2021 года.

заменить фото на новые

всего 30 макетов

исходники - есть

пример во вложении

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
быстро, качественно, легкая коммуникация) работаем уже не в первый раз)
Спасибо за проект! :) Очень приятно работать.

Заявки фрилансеров

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Павел
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тимур
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад