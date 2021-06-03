СМ РФ, макет для мэйл рассылки. Ширина 600, высота любая. Текст: Подарок - Маки сяке при заказе от 899 руб. С 3 по 10 июня . Промокод - NEW Не суммируется с акционными ...
Изменение цен и фото на макетах
Добрый день,
необходимо:
указать Актуальные сроки проведения акции: до 31 августа 2021 года.
заменить фото на новые
всего 30 макетов
исходники - есть
пример во вложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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