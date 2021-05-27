Макет Листовки А6 Саратов и Нижний Новгород

Нужен макет для листовок

Размер: А6

На макете: Дарим 200 рублей на первый заказ! (очень крупно)

промокод: 200 (тоже акцент цветом)

Качай приложение и делай заказ! (тоже акцент)

Воспользуйся промокодом при заказе от 500 рублей!

Мелко:

Промокод можно использовать 1 раз для 1 номера телефона. Акция действует на доставку и самовывоз. Акция действует только для приложения.

Несовместимо с бонусными баллами, другими промокодами и скидками.

Ниже меньше шрифтом: Международная сеть ресторанов японской и паназиатской кухни

Обратная сторона листовки:

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Юр лицо: ООО "СМ Центр"

есть макеты для обехи сторон,которые нужно адаптировать под нужный размер!

ПРОШУ не проступить к задаче до выбора исполнителя