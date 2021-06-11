Изменить макеты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки320 просмотров

Добрый день!

Прошу отредактировать данный макет https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rDNeVmX6U7nbx0I991hT0oihDVeKhUHY

изменить сроки

с 10.06.2021 по 31.08.2021.

поправить в "подвале"

Действует только на торговых точках: Сургут, Пыть-Ях.

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
спасибо, быстрое выполнение задач, минимум правок
Постоянно на связи, сотрудничаем постоянно, спасибо! :)

Заявки фрилансеров

Виктория
 
40 лет
8 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
noblefoxy
Татьяна 
25 лет
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4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад