Необходимо сверстать для печати книгу 900 стр. А5 (2 тома по 450 стр.) с иллюстрациями (100 шт) и подписями к ним. Иллюстрации готовы к верстке.
Исправить макеты
Во всех макетах
https://disk.yandex.ru/d/D7mjkwdB4XPZ8w
1 заменить сет на этот https://disk.yandex.ru/i/VXIB0GgMEthy7A
2 заменить срок по 31 08 2021
прошу не начинать работу до утверждения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт4 года назад
СМ РФ, макет для мэйл рассылки. Ширина 600, высота любая. Текст: Подарок - Маки сяке при заказе от 899 руб. С 3 по 10 июня . Промокод - NEW Не суммируется с акционными блюдами, ...Завершен4 года назад
Добрый день, необходимо: указать Актуальные сроки проведения акции: до 31 августа 2021 года. заменить фото на новые всего 30 макетов исходники - есть пример во вложенииЗавершен4 года назад
СМ РФ, макет для мэйл рассылки. Ширина 600, высота любая. Текст: Подарок - Маки сяке при заказе от 899 руб. С 3 по 10 июня . Промокод - NEW Не суммируется с акционными ...Завершен4 года назад
Изменить макет прайса услугЗавершен4 года назад
Нужен макет для листовок Размер: А6 На макете: Дарим 200 рублей на первый заказ! (очень крупно) промокод: 200 (тоже акцент цветом) Качай приложение и делай заказ! (тоже акцент) ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Ести pdf макет надо сделать в excel чтобы было возможно менять текст и там где логотип используете любую картинку jpg или png как примерВерстка полиграфии14 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Требуется из документа (черновика) Word сверстать красивый аккуратный PDF Требования: - Формат коммерческого предложения - необходимо добавить реквизиты компании в шапке документа - Высокое качество исполнения - ...Завершен4 года назад
добрый день в 1 макете необходимо заменить 2 блюда) исходник - есть в иллюстратореВерстка полиграфии1 заявкаЗакрыт4 года назад
макеты по акции: При покупке 2х пицц 35 см получи скидку 20% на следующий заказ на основное меню (кроме акций. купон с промокодом ПИЦЦА20, купон действителен по 30.06) Скидка 20% при покупке 2х ...Завершен4 года назад