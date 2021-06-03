Исправить макеты

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Завершен1 заявка272 просмотра

Во всех макетах

https://disk.yandex.ru/d/D7mjkwdB4XPZ8w

1 заменить сет на этот https://disk.yandex.ru/i/VXIB0GgMEthy7A

2 заменить срок по 31 08 2021

прошу не начинать работу до утверждения

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Быстро, качественно, согласно ТЗ)
Спасибо за сотрудничество! :) Ответы и оплата без задержек!

Заявки фрилансеров

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад