Исправить макеты - сет в большом городе

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Закрыт2 заявки440 просмотров

Во всех макетах заменить фотографию и дату

исходники по ссылке, прошу указывать сразу окончательную ставку и ознакомиться с количеством макетов

срок 3 июня до вечера, можно 4

4 года назад
ela1991
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