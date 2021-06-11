Адаптация макетов

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Завершен3 заявки606 просмотров

Акция турбо - уже есть готовые макеты надо изменить инфо

Условие акции: Скидка 300 руб. при заказе от 1295 руб по промокоду Турбо.

дата - 14.06.2021

в наличии исходники в psd (пример макеты приложила)

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
снова срочная задача, выполненная быстро и качественно)
Спасибо за сотрудничество! Все прошло как обычно супер)

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noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад
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Евгений
 
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