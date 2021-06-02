Редактирование каталога

Нужно исправить каталог. В общих чертах:

1. Вычеркнуть ряд товаров.

2. Исправить штрих-коды (фон).

3. Вычеркнуть большую часть текста, остальное оставить.

4. Переставить местами ряд пунктов плана.

Результат - в формате .pdf. Подробные указания по каждому пункту дам в любой удобной для вас форме: по голосовой связи, в Скайпе, текстом. Просто составьте список вопросов и требований, какая информация вам нужна от меня.

Документ: https://drive.google.com/file/d/1aizxwKDqDxJxohbvH05zHpLmI7xAz0SP/view?usp=sharing