Изменить цены в макетах

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Завершен7 заявок633 просмотра

Необходимо изменить цены в Наборе Сердцеедка:

акционная цена - 833 р

базовая цена - 999 р.

исходники лс

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$15
1 день
задача была срочная, сделали очень быстро)
Спасибо за сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
noblefoxy
Татьяна 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Валерия
 
33 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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4 года назад