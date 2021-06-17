Переделать векторный исходник для печати реального изделия на плоттере

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки525 просмотров

Добрый день!

Необходимо адаптировать файл из образца (в векторе тоже есть) для печати на плоттере на поверхности известного размера.

4,87 м ширина, 0,82 м высота.

Нужно сохранить общую стилистику, но равномерно распределить объем слов по заданной площади и сделать тонкие элементы более жирными.

Цвет фона поменять на такой:

https://www.benjaminmoore.com/en-us/color-overview/find-your-color/color/2071-30/mystical-grape?color=2071-30

Для букв оставить три цвета - черный, белый и серый.

В предложении укажите стоимость и сроки выполнения.

Спасибо.

4 года назад
dreamer2
Аркадий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Работа успешно выполнена, я доволен!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
200 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн рекламы

    Для реализации масштабного рекламного проекта нужно создание ряда макетов - каталог 50 стр. - 7 типов листовок - презентация 15 слайдов - бигборды 3 типа Возможно потом потребуется еще. ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нягань подарки от чека июнь 21

    Прошу сделать макеты:А4 листовка на ТТ, баннер на сайт, рассылка Вотсап, пост ВК и Инста, сториз Инста. Макет можно взять за основу: https://disk.yandex.ru/d/v2Ik5o1fLlkMXQ Если можно, поменяйте только фоновый цвет, пожалуйста ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редактирование каталога

    $50

    Нужно исправить каталог. В общих чертах: 1. Вычеркнуть ряд товаров. 2. Исправить штрих-коды (фон). 3. Вычеркнуть большую часть текста, остальное оставить. 4. Переставить местами ряд пунктов плана. ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить макеты

    Добрый день! Прошу отредактировать данный макет https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rDNeVmX6U7nbx0I991hT0oihDVeKhUHY изменить сроки с 10.06.2021 по 31.08.2021. поправить в "подвале" Действует только на торговых точках: Сургут, Пыть-Ях.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправить макеты

    Во всех макетах https://disk.yandex.ru/d/D7mjkwdB4XPZ8w 1 заменить сет на этот https://disk.yandex.ru/i/VXIB0GgMEthy7A 2 заменить срок по 31 08 2021 прошу не начинать работу до утверждения

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад