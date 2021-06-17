Переделать векторный исходник для печати реального изделия на плоттере

Добрый день!

Необходимо адаптировать файл из образца (в векторе тоже есть) для печати на плоттере на поверхности известного размера.

4,87 м ширина, 0,82 м высота.

Нужно сохранить общую стилистику, но равномерно распределить объем слов по заданной площади и сделать тонкие элементы более жирными.

Цвет фона поменять на такой:

https://www.benjaminmoore.com/en-us/color-overview/find-your-color/color/2071-30/mystical-grape?color=2071-30

Для букв оставить три цвета - черный, белый и серый.

В предложении укажите стоимость и сроки выполнения.

Спасибо.