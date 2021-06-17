Есть макет на фигма, необходимо внести ряд изменений по моему списку
Переделать векторный исходник для печати реального изделия на плоттере
Добрый день!
Необходимо адаптировать файл из образца (в векторе тоже есть) для печати на плоттере на поверхности известного размера.
4,87 м ширина, 0,82 м высота.
Нужно сохранить общую стилистику, но равномерно распределить объем слов по заданной площади и сделать тонкие элементы более жирными.
Цвет фона поменять на такой:
https://www.benjaminmoore.com/en-us/color-overview/find-your-color/color/2071-30/mystical-grape?color=2071-30
Для букв оставить три цвета - черный, белый и серый.
В предложении укажите стоимость и сроки выполнения.
Спасибо.
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