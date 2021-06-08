Нягань подарки от чека июнь 21

Прошу сделать макеты:А4 листовка на ТТ, баннер на сайт, рассылка Вотсап, пост ВК и Инста, сториз Инста.

Макет можно взять за основу: https://disk.yandex.ru/d/v2Ik5o1fLlkMXQ

Если можно, поменяйте только фоновый цвет, пожалуйста

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