Нягань подарки от чека июнь 21

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки343 просмотра

Прошу сделать макеты:А4 листовка на ТТ, баннер на сайт, рассылка Вотсап, пост ВК и Инста, сториз Инста.

Макет можно взять за основу: https://disk.yandex.ru/d/v2Ik5o1fLlkMXQ

Если можно, поменяйте только фоновый цвет, пожалуйста

Условие акции: Подарок ролл Лава с лососем При покупке от 1599 руб. по промокоду МОЯЛАВА.

Условие акции: Цезарь ролл Покупка от 1199 руб. по промокоду ЦЕЗАРЬ.

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Спасибо, приятно работать)
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

Sivolozik
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад